AKVA Group ASA legte Quartalsergebnis vor

AKVA Group ASA äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.85 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.32 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

AKVA Group ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.19 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.17 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.82 NOK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1.19 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch