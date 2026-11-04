Akums Drugs Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akums Drugs Pharmaceuticals liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Akums Drugs Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akums Drugs Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10.18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch