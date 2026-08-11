Akums Drugs Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Akums Drugs Pharmaceuticals gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.15 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Akums Drugs Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 11.67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akums Drugs Pharmaceuticals 10.24 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch