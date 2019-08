Aktivität im deutschen Servicesektor deutlich schwächer als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der Privatwirtschaft Deutschlands hat sich im Juli deutlicher als erwartet abgeschwächt, was an einem überraschenden Einbruch im Dienstleistungssektor lag. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,5 (Juni: 55,8) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Wertes von 55,4 prognostiziert. Der Index des verarbeitenden Gewerbes ging auf 43,2 (45,0) Punkte zurück. Der aus den Produktionskomponenten beider Indizes aggregierte Index sank auf 50,9 (52,6) Punkte - den niedrigsten Wert seit gut sechs Jahren.

Der verschärfte Abwärtstrend im produzierenden Gewerbe, gepaart mit einer Verlangsamung der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor war laut IHS Markit ursächlich für den Indexrückgang. Der Auftragseingang fiel vor allem in der Industrie erneut, und der Beschäftigungsaufbau verlangsamte sich. Laut IHS Markit kam es in der Industrie zu Entlassungen, während sich die Dienstleister bei Neueinstellungen zurückhielten.

Volkswirt Phil Smith schrieb in der Veröffentlichung, die Wirtschaft Deutschlands könnte sich in den kommenden Monaten einem länger andauernden Konjunktureinbruch bis hin zu einer milden technischen Rezession gegenüber sehen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 04:14 ET (08:14 GMT)