Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.08.2026 15:50:44
"Aktive Bedrohung": US-Behörden: Siemens-Produkt bietet Einfallstor für Cyber-Angriffe
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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✅ Novartis
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Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.