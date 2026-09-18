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18.09.2026 06:37:00
Aktiv Properties REIT-Plovdiv stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aktiv Properties REIT-Plovdiv äusserte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aktiv Properties REIT-Plovdiv -0.210 EUR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 0.2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aktiv Properties REIT-Plovdiv 0.0 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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