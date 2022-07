Aktionäre von Skigebiet Andermatt-Sedrun schafft Grundlagen für Übernahme

Sedrun (awp) - Die Aktionäre der Skigebiet-Betreibergesellschaft Andermatt-Sedrun Sport AG haben an ihrer Generalversammlung vom Samstag die Grundlagen für die Übernahme durch die US-Gesellschaft Vail Resorts geschaffen. Sie wählten acht neue Mitglieder in den Verwaltungsrat und stimmten der Schaffung einer Einheitsnamenaktie sowie einer Kapitalerhöhung von bis zu 150 Millionen Franken zu.

Für die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung lägen sämtliche erforderlichen Zustimmungen für den Vollzug der Transaktion mit Vail Resorts vor, heisst es in einer Mitteilung der mehrheitlich im Besitz des Tourismusunternehmers Samih Sawiris stehenden Andermatt Swiss Alps vom Wochenende. Dazu gehörten auch die Zustimmungen der Kantone Uri und Graubünden, die eine Anpassung der NRP-Verträge gutgeheissen hatten. Die vertraglichen Regelungen der Finanzierung im Rahmen der "Neuen Regionalpolitik" (NRP) blieben damit auch mit dem neuen Mehrheitseigner in Kraft.

Neu ziehen laut der Mitteilung Michael Barkin, Patricia Campbell, Mike Goar, Matthias Oertle, Michael "Bo" Heitz, Timothy Walker, Tracey Clark-Turner sowie als Vertreter der Andermatt Swiss Alps Ahmed Dessouky in den Verwaltungsrat der Andermatt-Sedrun Sport ein. Pancrazi Berther, Franz Egle, Adrian Murer und Melina Marty sind dagegen zurückgetreten. Weiterhin dem Verwaltungsrat gehören Raphael Krucker, Peter Baumann, Martin Cavegn, Bernhard Russi sowie Marcel Christen an.

Die Andermatt Swiss Alps hatte im März den Verkauf eines 55 Prozent-Anteils an der Betreibergesellschaft Andermatt-Sedrun Sport an Vail Resorts mitgeteilt. Die US-Gesellschaft wolle 149 Millionen US-Dollar in ihre neue Schweizer Destination investieren, hiess es. Rund 110 Millionen sollen direkt in den Ausbau von Pisten, Lift- und Beschneiungsanlagen sowie in Gastronomiebetriebe fliessen.

Vail Resorts betreibt in den USA, Kanada und Australien insgesamt 40 Skiresorts. Zum Portfolio gehören unter anderem berühmte Skigebiete wie Vail und Bever Creek in Colorado, Park City in Utah sowie eine Mehrheitsbeteiligung an Whistler Mountain in Kanada. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar.

tp/