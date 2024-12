Aktion "2 x Weihnachten" beginnt am 24. Dezember

Bern (awp/sda) - Am 24. Dezember beginnt in der Schweiz wieder die Aktion "2 x Weihnachten". Bis zum 18. Januar kann man im Rahmen dieser Aktion Menschen in Armut ein Paket mit Dingen des alltäglichen Bedarfs zukommen lassen.

Die Schweizerische Post nimmt die "2 x Weihnachten"-Pakete gratis entgegen, wie das Schweizerische Rote Kreuz mitteilte. Die Solidaritätsaktion wird gemeinsam von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), der Post, Coop und dem Roten Kreuz organisiert. Die gesammelten Hilfsgüter werden vom Roten Kreuz im ganzen Land verteilt.

Besonders gefragt sind Reis, Konserven und Gläser, Müesli, Konfitüre und Brotaufstrich, Babynahrung, Kaffee, Trockennahrung, Mehl und Teigwaren, die mindestens sechs Monate haltbar sein müssen.

Auch Hygieneartikel wie Menstruationseinlagen, Watte und Papiertaschentücher sowie Babyartikel wie Windeln, Pflegeöl und Feuchttücher sind willkommen. In einigen Coop-Verkaufsstellen können auch fertige Pakete gekauft werden.

Es ist auch möglich, Geld zu spenden. Diese Spenden werden für Winterhilfeprojekte in Armenien, Bosnien-Herzegowina, Kirgisistan und Moldawien verwendet.

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Aktion 317 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel in der Schweiz verteilt und 285'000 Franken für Winterhilfeprojekte in Osteuropa und Zentralasien bereitgestellt. Insgesamt konnten mehr als 50'000 Menschen in der Schweiz und im Ausland von der Aktion profitieren. 702'000 Menschen in der Schweiz sind von Armut betroffen.