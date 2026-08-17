Cryptology Asset Group Aktie 42798823 / MT0001770107
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 13:05:53
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
|
Samara Asset Group plc:
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 wurden 132 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschliesslich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.610.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschliesslich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Birkirkara/Malta, den 17. August 2026
Samara Asset Group plc
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Samara Asset Group p.l.c.
Schlagwort(e): Finanzen
17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Samara Asset Group p.l.c.
|Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
|CBD 3020 Birkirkara
|Malta
|E-Mail:
|info@samara-ag.com
|Internet:
|https://www.samara-ag.com/
|ISIN:
|MT0001770107
|WKN:
|A2JDEW
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299009Q1YLGBNUECY13
|EQS News ID:
|2384084
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
|
2384084 17.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
|
13:05
|Share buyback: Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 (EQS Group)
|
13:05
|Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.