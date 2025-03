Aktienempfehlung zu DHL Group (ex Deutsche Post): Buy-Upgrade für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group mit "Buy" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Aspinall startete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bewertung von europäischen Unternehmen aus der Logistik- und Transportbranche und erweitert damit die bisherige Abdeckung Lkw und Reifenhersteller. Im laufenden Jahr bevorzuge er das Thema Luft- und Seeverkehr und sieht hier vor allem DHL gut aufgestellt. Er sieht im Express-Geschäft mit der Erholung in Europa auch die Nachfrage wieder steigen. Sein Favorit ist zuvorderst DHL, gefolgt von DSV. Kühne+Nagel startete er mit "Hold".

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:03 Uhr 1.2 Prozent im Plus bei 42.29 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 41.88 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 414’121 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 24.5 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.