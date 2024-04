Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verluste aus Absicherungsgeschäften seien seit Jahresbeginn bereits deutlich geringer als zuvor und dürften weiter sinken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:42 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.6 Prozent auf 117.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19.05 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 691’358 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 5.2 Prozent nach oben. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

