Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Add" belassen. Der scheidende Konzernchef verabschiede sich mit einer weiteren Profitabilitätsenttäuschung, schrieb Analyst Andreas von Arx am Mittwochmorgen.

Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:57 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4.8 Prozent auf 101.15 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 4.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 529’371 Symrise-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 1.5 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

