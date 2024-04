Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise von 111 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Oliver Schwarz am Montag im Nachklapp des Zwischenberichts.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:07 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.9 Prozent auf 100.80 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 14.09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 54’704 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 1.2 Prozent aufwärts. Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



