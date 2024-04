Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Die schweizerische Grossbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Basierend auf seinen Gesprächen mit Investoren erwarte der Markt nun, dass der Online-Modehändler die Mitte seiner Ergebniszielspanne (bereinigtes Ebit) für 2024 übertreffen werde, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 leicht nach oben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 08:00 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0.7 Prozent auf 26.27 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 4.83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 905 Zalando-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 21.4 Prozent zu Buche. Am 07.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

