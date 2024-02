Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern dürfte für 2023 eine unveränderte Dividende von 2,20 Euro je Aktie ausschütten, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr sieht der Experte weiterhin erhebliches Erholungspotenzial. Der Unternehmensbereich Life Science dürfte sich von dem Gegenwind nach dem Ende der Corona-Pandemie erholen und ein strukturelles Wachstum verzeichnen.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 1.7 Prozent bei 156.25 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 10.08 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155’766 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8.4 Prozent zu Buche. Am 07.03.2024 dürfte Merck die Bilanz für Q4 2023 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

