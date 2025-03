Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Zalando-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er sehe im europäischen Einzelhandelsbereich bei Marks & Spencer sowie Zalando mehr Bewertungspotenzial als bei 3I Group, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum bei Zalando dürfte hoch bleiben, da das Unternehmen weiter in das Marketing investiere und seine Wettbewerbsvorteile ausbaue.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.0 Prozent auf 32.18 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 55.38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 232’681 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2025 0.6 Prozent ein. Die Zalando-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 00:45 / EDT





