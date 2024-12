Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Siemens-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Outperform" belassen. Die Wachstums- und Margenziele für die Sparte Smart Infrastructure (SI) hätten weitreichend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch in Präsentationen dazu sei erkennbar gewesen, dass diese mittelfristig noch etwas Luft nach oben hätten.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Siemens befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.5 Prozent auf 193.02 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6.21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 198’967 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte das Papier um 16.8 Prozent aufwärts. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.02.2025 gerechnet.

