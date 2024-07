Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erwartet er für das zweite Quartal ein operatives Ergebnis (Ebit) in Höhe von 4,1 Milliarden Euro - bei einem 37,3 Milliarden hohen Umsatz. Die operative Marge im Pkw-Geschäft dürfte bei 10,2 Prozent liegen. Seine Jahresschätzungen für das operative Konzernergebnis 2024 und 2025 beliess er weitgehend unverändert.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 64.83 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 759’575 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Anteilsschein 12.4 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 26.07.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 22:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.