Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" belassen. Die neuen US-Zölle hätten vielfältige Auswirkungen auf die europäischen Halbleiterunternehmen, denen unruhige Zeiten bevorstünden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den hiesigen Tech-Hardware-Unternehmen. Darunter könnten die Umsätze und eventuell auch die Gewinne leiden. Gegen Mexiko, wo einige Elektrozubehör-Hersteller für den US-Markt produzierten, seien keine neuen Zölle ausserhalb des Autosektors verhängt worden. Bleibe das so, wäre das gut für Netzwerkausrüster wie Nokia und Ericsson. Dagegen seien europäische Chiphersteller wie Infineon und STMicroelectronics etwa über die heimische Produktion sowie Fabriken in Asien von den neuen Zöllen betroffen. Ähnliches gelte für den Chipindustrie-Ausrüster ASML mit dem Grossteil der Produktion in den Niederlanden. ASML produziere aber auch in den USA.

Die Aktie verlor um 12:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.2 Prozent auf 29.62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’209’267 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 4.8 Prozent nach unten.

