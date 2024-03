Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Daimler Truck-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "sehr starken Ausblick" nach einem soliden Jahr 2023. Trotz gestiegener Kosten sei die Gewinnentwicklung von beständigen Absätzen und der Preismacht gestützt worden.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr in Grün und gewann 13.2 Prozent auf 42.75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 12.28 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2’066’267 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 25.7 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.