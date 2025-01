Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Porsche-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 83 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Bedingungen sind weiter gefährlich", schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die europäische Autobranche. Die erhoffte Absatzerholung brauche länger als gedacht. Die Sorgen um ausufernde Handelsspannungen zwischen der EU, den USA und China seien nur die jüngste Spitze des Eisbergs an schlechten Nachrichten. Letztlich müssten die Anleger auch erst noch davon überzeugt werden, dass die starke Dynamik bei Modelleinführungen kurzfristig wirklich das Produktmix verbessert. Beim Sportwagenbauer Porsche AG ist Gourvil weniger optimistisch hinsichtlich einer Margenerholung.

Aktienanalyse online: Die Porsche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr mit Abschlägen von 2.7 Prozent bei 59.62 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 25.80 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 354’638 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 2.1 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



