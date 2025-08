Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Zalando-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Online-Modehändlers habe 2 Prozent über dem Analystenkonsens gelegen und der Umsatz habe diesen getroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet am Berichtstag damit, dass über die Zahlen "heftig diskutiert wird". Eine wichtige Information sei auch die Konsolidierung von About You nach der Übernahme.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:23 Uhr 1.2 Prozent im Minus bei 24.98 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 32.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 666’087 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 22.9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.