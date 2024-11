Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Roche-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer fühlten sich sehr wohl mit ihren Jahreszielen, schrieb Analyst Peter Welford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung einer Investorenrunde mit dem Finanzchef. Zudem sei das Pharma-Portfolio gut aufgestellt für Wachstum bis ins Jahr 2028, auch ohne Erfolge aus der Pipeline.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Roche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 14:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.4 Prozent auf 251.50 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7.36 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 199’563 Roche-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 7.1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 vorlegen.

