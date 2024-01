Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Richemont-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem robusten dritten Geschäftsquartal des Genfer Luxuskonzerns habe nun die Telefonkonferenz dazu gestützt, deren Ton eine eindeutig positive Wende nach einem eher vorsichtigen ersten Halbjahr signalisiert habe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih





Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 14:57 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 10.2 Prozent auf 116.20 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 16.18 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 1’533’192 Richemont-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0.4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 07:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 07:57 / ET



