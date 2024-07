Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Allianz-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit Blick auf eine Mehrheitsbeteiligung in Singapur mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Income Insurance sei im Segment Schaden- und Unfallversicherung der grösste Anbieter in Singapur und der drittgrösste im Segment Krankenversicherung, schrieb Analyst Philip Kett am Donnerstag. An der Anlagestory ändere der Deal aber nichts.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:36 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 264.00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 129’546 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 14.9 Prozent aufwärts. Am 08.08.2024 dürfte Allianz die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 05:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 05:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.