Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Daimler Truck-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck nach Zahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die überraschend guten Resultate für das vergangene Quartal und der weitgehend erwartungsgemässe Ausblick sollten an den Konsensschätzungen für 2025 wenig ändern, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:32 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4.9 Prozent auf 40.88 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 7.63 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 505’416 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 10.9 Prozent. Am 14.03.2025 werden die Kennzahlen für Q4 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





