Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die adidas-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 240 auf 237 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Wendy Liu bleibt laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zwar insgesamt überzeugt vom Wachstumsweg der Herzogenauracher. Sie kappte allerdings ihre Schätzungen etwas. Die Markterwartungen hält sie für ambitioniert, gleichzeitig sei die Aktie fair bewertet.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:12 Uhr 2.2 Prozent auf 231.10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2.55 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 146’423 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 fiel die Aktie um 2.4 Prozent zurück. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.