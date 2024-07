Aktienempfehlung Roche-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Die operative Marge des Pharmakonzerns dürfte wohl stagnieren, schrieb Analyst Matthew Weston in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sollten die Investitionen in Forschung und Entwicklung nachlassen, könne die Profitabilität zunehmen.

Aktienauswertung: Die Roche-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 13:05 Uhr in Grün und gewann 1.1 Prozent auf 246.40 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 3.41 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 234’549 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 5.0 Prozent nach oben. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 09:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 09:51 / GMT





