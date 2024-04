Aktienempfehlung Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein gutes Jahresviertel hinter sich haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einem besseren Ergebnisausblick auf das Gesamtjahr 2024, sieht dies aber bereits in der Konsensschätzung enthalten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 10:27 Uhr 0.9 Prozent auf 86.45 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4.11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 356’583 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Novartis-Aktie um 5.7 Prozent zu. Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 21:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.