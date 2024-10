Aktienempfehlung Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 90 auf 87 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2025 liege er nun 6 Prozent unter der Konsensschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Nestlé-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 10:27 Uhr bei 85.94 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 1.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 973’795 Nestlé-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 fiel die Aktie um 9.0 Prozent zurück. Voraussichtlich am 13.02.2025 wird Nestlé Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2024 gewähren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 08:08 / CET



