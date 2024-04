Aktienempfehlung Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach vorläufigen Quartalszahlen von TSMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Zwischenbericht des taiwanesischen Halbleiterkonzerns sei vom Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geprägt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er betonte, dass TSMC derzeit mit allen wichtigen KI-Akteuren zusammenarbeitet und erwartet, dass die jährlichen KI-Umsätze bis 2028 um durchschnittlich 50 Prozent wachsen.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Infineon befand sich um 08:29 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0.6 Prozent auf 30.51 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 34.40 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 3’020 Infineon-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2024 um 18.3 Prozent. Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.