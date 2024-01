Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Jahreszahlen von 96,10 auf 104,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenngleich sich das Wachstum des operativen Gewinns (Ebit) im Schlussquartal verlangsamt haben dürfte, dürfte der Baustoffkonzern immer noch das obere Ende der Unternehmenszielspanne erreichen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2024 ist die Expertin in puncto Gewinnentwicklung optimistischer als der Analystenkonsens. Zudem blieben die Aktien günstig bewertet. Wegen des - zumindest in den Augen von Investoren wahrgenommenen - Risikos grösserer Übernahmen blieben beständig steigende Gewinnerwartungen der wichtigste Kurstreiber./mis/bek





Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 14:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.3 Prozent auf 84.16 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 125’771 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 4.0 Prozent aufwärts. Am 22.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.