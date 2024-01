Aktienempfehlung Deutsche Börse-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 208 auf 207 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Börsenbetreiber leicht angepasst, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Veränderung des Zinsumfeldes in den letzten Monaten dürfte der Fokus unter anderem auf der Entwicklung der Nettozinserträge aus dem Bankgeschäft und auf dem Cash Balance Mix liegen./la/gl





Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:31 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 188.60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 53’005 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 1.1 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 07.02.2024 gerechnet.

