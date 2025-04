Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 23,90 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analystin Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an zunächst beruhigende Quartalsergebnisse an. Der langfristige Rückenwind halte ohnehin an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr mit Abschlägen von 2.0 Prozent bei 23.08 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 16.12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 3’680’598 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 38.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2025 wird für den 24.07.2025 terminiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:13 / GMT



