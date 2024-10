Aktienempfehlung BASF-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 54 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) des Chemiekonzerns im dritten Quartal habe die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick impliziere für das Schlussquartal eine Verbesserung, was sie für ambitioniert halte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:50 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 44.66 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 11.96 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 701’041 BASF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1.9 Prozent zu Buche. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:08 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





