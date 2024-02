Aktienempfehlung adidas-Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie besser

Die kanadische Bank RBC hat Adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 200 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania begründete die Hochstufung in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit dem Produktzyklus des Sportartikelherstellers, der derzeit einer der besten in der Branche sei. Dies sei in Zeiten der unsicheren Verbrauchernachfrage ein wichtiger Punkt. Durch zurückgesetzte Erwartungen an 2024 sei der Spielraum für positive Überraschungen wieder etwas grösser.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:00 Uhr 0.7 Prozent im Plus bei 176.44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13.35 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via Frankfurt 68 adidas-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 4.4 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2024 / 17:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 00:45 / EST



