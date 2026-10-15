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15.10.2026 20:55:22

Aktienanteil steigt deutlich: EZB macht Weg frei für Übernahme der Commerzbank durch Unicredit

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Die Europäische Zentralbank befürwortet einen Zusammenschluss von Unicredit und Commerzbank. Nun genehmigt sie einen Aktientausch, mit dem die Italiener ihren Anteil an den Frankfurtern deutlich erhöhen können. Der Machtwechsel steht damit bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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