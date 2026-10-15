Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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15.10.2026 20:55:22
Aktienanteil steigt deutlich: EZB macht Weg frei für Übernahme der Commerzbank durch Unicredit
CommerzbankDie Europäische Zentralbank befürwortet einen Zusammenschluss von Unicredit und Commerzbank. Nun genehmigt sie einen Aktientausch, mit dem die Italiener ihren Anteil an den Frankfurtern deutlich erhöhen können. Der Machtwechsel steht damit bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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