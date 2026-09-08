Aktien von Vodafone, Deutsche Telekom und Co.: Schliessen sich die europäischen Telekom-Riesen für ein EU-Satellitennetz zusammen?

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Deutsche TelekomDeutsche Telekom, Orange, die Vodafone Group und Telefonica würden ein gemeinsames Angebot einreichen, um sich einen Anteil an den Frequenzen zu sichern, die die Europäische Union für einen lokalen Betreiber reservieren will, so Bloomberg hinzu. Bislang seien noch keine endgültigen Entscheidungen bezüglich des Konsortiums oder der Pläne zur Einreichung eines Angebots getroffen worden, schrieb Bloomberg.

Die Deutsche Telekom-Aktien notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent höher bei 28,48 Euro. Für die Papiere von Vodafone geht es im Londoner Handel derweil um 1,43 Prozent nach oben auf 1,27 Pfund. Die Papiere von Telefonica verlieren im Handel in Madrid 0,08 Prozent auf 3,6110 Euro.

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