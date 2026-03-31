Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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31.03.2026 08:53:00
Aktien von Toyota, Daimler Truck und Volvo im Fokus: Brennstoffzellen-Kooperation wird ausgebaut
Toyota will bei Cellcentric einsteigen und gemeinsam mit Daimler Truck und Volvo die Brennstoffzellentechnologie vorantreiben.
Überdies wolle Toyota zusammen mit Cellcentric die Entwicklung und Produktion von Einzelzellen für Brennstoffzellen - der Kernkomponente von Brennstoffzellensystemen - verantworten. Ziel sei es, wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln.
Das Joint Venture soll als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen agieren. Daimler Truck, Volvo und Toyota bleiben den Angaben zufolge in allen übrigen Geschäftsbereichen Wettbewerber.Im Heimathandel zeigte sich die Toyota-Aktie am Dienstag letztlich 1,92 Prozent schwächer bei 3,162 japanischen Yen.
DJG/rio/brb
DOW JONES
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