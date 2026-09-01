Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rekorde
|
01.09.2026 07:34:36
Aktien von SK hynix und Samsung: Südkoreas Exporte dank Chip-Boom kräftig gestiegen
Südkoreas Exporte sind im August dank eines Rekords bei Halbleitern kräftig gestiegen.
Südkoreas Einfuhren stiegen im Vergleich zum August 2025 mit einem Plus von 22,6 Prozent deutlich langsamer als die boomenden Exporte. Für den Monat August erzielte Südkorea aber einen Handelsüberschuss von knapp 34,8 Milliarden US-Dollar, dem zweithöchsten jemals erreichten Wert.
Südkoreas Volkswirtschaft profitiert derzeit überproportional stark von der global starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Mit Samsung Electronics und SK hynix beheimatet das Land zwei der weltweit führenden Produzenten von Speicherchips. Gleichzeitig legt die Entwicklung auch die offensichtlichen Abhängigkeiten des ostasiatischen Tigerstaates offen. Sollte es im Bereich KI zu einer deutlichen Marktkorrektur kommen, wäre Südkorea in besonderem Masse davon betroffen.
Zudem überdeckt der KI-Boom, dass etliche Bereiche der südkoreanischen Volkswirtschaft sich eher durchwachsen entwickelt haben. So brachen Autoexporte im August um knapp 30 Prozent ein.
/fkr/DP/zb
SEOUL (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Samsung GDRS
|
29.07.26
|Ausblick: Samsung GDRS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Samsung Electronics hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
06.05.26
|Samsung hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
29.04.26
|Ausblick: Samsung GDRS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Samsung GDRS
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.