Aktien von SK hynix und Samsung: Chip-Doppel zündet Comeback

SK hynix und Samsung auf Erholungskurs

Der Rebound folgt auf den Rekordausverkauf vom Vortag samt KIS-Prognosesenkung

Die Bewertungslücke zwischen ADR und Aktie bleibt der Knackpunkt der Story

Nach dem schärfsten Tagesverlust ihrer Geschichte drehen die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix am Dienstag an der Börse in Südkorea kräftig ins Plus: Samsung Electronics steigt zeitweise um 4,42 Prozent auf 265'750 Won, SK hynix legt um 4,28 Prozent auf 1'924'000 Won zu. Beide Titel machen damit einen Teil der Verluste vom Vortag wett, als der Ausverkauf nach dem NASDAQ-Debüt der SK-hynix-ADR seinen bisherigen Höhepunkt erreichte.

Vom NASDAQ-Jubel zum Rekordeinbruch

Der Kontrast zur vergangenen Woche könnte kaum grösser sein. Am 10. Juli 2026 waren die SK-hynix-ADR mit einem Ausgabepreis von 149 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und hatten den ersten Handelstag bei 168,01 US-Dollar beendet, ein Plus von rund 13 Prozent und das grösste US-Listing eines ausländischen Unternehmens überhaupt. Bereits zum Wochenstart am Montag drehte sich das Bild: Die in Seoul notierte Aktie brach um rund 15 Prozent ein, der stärkste Tagesverlust der Firmengeschichte, während der Anteilsschein von Samsung Electronics um rund 11 Prozent nachgab.

Auch an der NASDAQ ging es rückwärts: Die SK hynix-ADR fielen am selben Tag um 9,3 Prozent und pendelten damit nur noch wenige US-Dollar über ihrem Ausgabepreis.

Zwei Erklärungen für den Ausverkauf

Als einer der Treiber für die jüngsten Kursverluste gilt die Berichtssaison, die noch bevorsteht. Korea Investment & Securities rechnet für das zweite Quartal nur noch mit einem operativen Gewinn von rund 60,4 Billionen Won und damit etwa 8 Prozent weniger als der bisherige Marktkonsens von 65 Billionen Won, selbst wenn das einem Plus von mehreren hundert Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche. Als Grund nennt das Haus niedrigere Durchschnittspreise für High-Bandwidth-Memory und ein schwächeres Bit-Wachstum bei klassischem DRAM. Der Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities sagte gegenüber Reuters, Anleger hätten mit stärker steigenden HBM4-Lieferungen ab dem zweiten Quartal gerechnet, dieser Anstieg zeichne sich in diesem Umfang aber noch nicht ab.

Der zweite Treiber ist hausgemacht: Das NASDAQ-Listing hat einen eigenen Bewertungsmassstab geschaffen, an dem sich die Seoul-Aktie nun misst. Daniel Yoo, globaler Stratege bei Yuanta Securities, verwies beim Sender CNBC darauf, dass die US-Papiere von Taiwan Semiconductor Manufacturing gegenüber der taiwanesischen Notierung mit einem Aufschlag von 13 bis 14 Prozent gehandelt werden, während der jüngste Kursrutsch bei SK hynix einen Abschlag von mehr als 20 Prozent zwischen den US- und den koreanischen Papieren geschaffen habe. Diese Lücke gibt inländischen Anlegern einen Anreiz, die Seoul-Aktie zu verkaufen und stattdessen in die dollarnotierten ADR umzuschichten.

Auf lange Sicht soll das US-Listing laut Reuters zudem die Bewertungslücke zum Rivalen Micron Technology verkleinern, dessen Aktie ungeachtet eines geringeren Marktanteils bei Speicherchips von direktem Zugang zum grössten Anlegerpool der Welt profitiert.

Was der Rebound wert ist

Der heutige Anstieg holt nur einen Teil der Vortagesverluste wieder auf und ändert an den strukturellen Fragen wenig. Der Blick richtet sich weiter auf die Berichtssaison: Samsung Electronics legt seinen ausführlichen Bericht zum zweiten Quartal am 23. Juli 2026 vor, SK hynix folgt am 29. Juli. Erst die Zahlen werden zeigen, ob die gesenkten Gewinnschätzungen zutreffen oder ob der Speicherkonzern die vorsichtigeren Prognosen noch übertrifft. Ebenso entscheidend dürfte sein, wie sich bei SK hynix die Bewertungslücke zwischen der NASDAQ-Notierung und der Seoul-Aktie in den kommenden Wochen entwickelt: Weitet sie sich weiter aus, dürfte der Verkaufsdruck auf die heimischen Papiere zurückkehren, verengt sie sich, wäre das ein Zeichen, dass sich beide Märkte wieder aneinander annähern.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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