Aktien von Shell und BP im Fokus: Neue Beteiligung an Förderprojekten vor Brasilien und im Golf von Mexiko

Im Rahmen der Vereinbarung würde Shell 50 Prozent an einem Offshore-Explorationsblock in Brasilien sowie 30 Prozent an fünf Konzessionsgebieten erwerben. Dazu gehört ein Explorationsgebiet in der Tiefsee des Golfs von Mexiko, wie BP mitteilte. BP würde die verbleibenden Anteile an beiden Projekten behalten und weiterhin als Betreiber fungieren. "Die Zusammenarbeit zweier erfahrener Betreiber kann dazu beitragen, das Potenzial beider Projekte voll auszuschöpfen", sagte Gordon Birrell, Executive Vice President bei BP.

BP teilte weiter mit, die Transaktionen werde die Bemühungen des Konzerns unterstützen, sich schlanker und stärker aufzustellen.

Der Abschluss des brasilianischen Offshore-Deals steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Im Londoner Handel am Donnerstag zeigt sich die Shell-Aktie zeitweise nur mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent bei 34,45 GBP. BP-Titel verlieren hingegen 0,48 Prozent auf 5,40 GBP.

DJG/DJN/sha/gos

Von Kelly Cloonan

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