Royal Dutch Shell Aktie 115638086 / US7802593050
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03.09.2026 09:17:00
Aktien von Shell und BP im Fokus: Neue Beteiligung an Förderprojekten vor Brasilien und im Golf von Mexiko
Der Energiekonzern Shell plant, Anteile an zwei Offshore-Explorationsprojekten des Konkurrenten BP zu erwerben.
BP teilte weiter mit, die Transaktionen werde die Bemühungen des Konzerns unterstützen, sich schlanker und stärker aufzustellen.
Der Abschluss des brasilianischen Offshore-Deals steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Im Londoner Handel am Donnerstag zeigt sich die Shell-Aktie zeitweise nur mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent bei 34,45 GBP. BP-Titel verlieren hingegen 0,48 Prozent auf 5,40 GBP.
DJG/DJN/sha/gos
Von Kelly Cloonan
DOW JONES
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