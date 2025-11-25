Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 07:17:38

Aktien von Roche, Lonza und Co: Schweizer Pharmabranche erhält starkes Zukunftszeugnis

Aktien von Roche, Lonza und Co: Schweizer Pharmabranche erhält starkes Zukunftszeugnis

Eine neue IMD-Studie zeigt: Die Zukunftsfähigkeit im Pharmasektor hängt stark von Innovation, Diversität und ganzheitlichen Geschäftsmodellen ab - klassische Anbieter geraten dabei zunehmend unter Druck.

Die beiden Schweizer Pharmagiganten Roche und Novartis gehören laut einer Studie des Lausanner Universitätsinstituts IMD zu den zukunftsträchtigsten Unternehmen weltweit. Für den Pharmazulieferer Lonza oder den Generikahersteller Sandoz sehen die Experten indes schwarz.

Zu diesem Schluss kommt der am Dienstag veröffentlichte "Future Readiness Indicator" für das Jahr 2025. Dabei untersuchte das IMD die Zukunftsfestigkeit von Unternehmen anhand von finanziellen Kennzahlen, Investitionstätigkeit und Innovationsfreude sowie "weicher" Faktoren wie Diversität und Nachhaltigkeit.

Ganz vorne dabei im Pharmasektor seien demnach Roche auf Platz zwei und Novartis auf Platz vier. Die Pharmariesen setzen laut IMD auf integrierte Modelle, sprich ein ganzheitliches "Ökosystem rund um Heilung und Gesundheit".

Auf Platz ein schaffte es das Pharmaunternehmen Johnson&Johnson, das die Themen Diversifizierung, Forschungsinvestitionen und KI noch höher gewichte.

Demgegenüber würden Firmen aus der Pharmaindustrie, die "am alten Modell der reinen Tablettenverabreichung" festhalten würden, vermehrt durch auslaufende Patente belastet. Diese dürften in Zukunft laut dem IMD Mühe haben Schritt zu halten. Namentlich nennt das Institut den Pharmazulieferer Lonza und den Generikahersteller Sandoz.

sta/rw

Lausanne (awp)

Novartis-Aktie: US-Zulassung für neuartige SMA-Behandlung Itvisma erhalten

Bildquelle: Taljat David / Shutterstock.com
