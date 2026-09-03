Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’366 0.0%  SPI 20’191 0.0%  Dow 53’472 0.8%  DAX 25’974 0.5%  Euro 0.9383 -0.4%  EStoxx50 6’368 0.1%  Gold 4’463 1.7%  Bitcoin 63’770 1.6%  Dollar 0.8072 -0.7%  Öl 96.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Im Abwärtssog 03.09.2026 15:12:00

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Die deutschen Rüstungsaktien rutschen am Donnerstag ins Minus - vier Wochen nachdem Rheinmetall das beste Quartal seiner Geschichte vermeldet hatte.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.78 CHF -2.37%
Kaufen Verkaufen
  • Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS geben am Donnerstag nach
  • Sektor kämpft seit Tagen mit Kritik an Qualität und Lieferzeiten
  • Rheinmetalls Rekordquartal konnte die Kursschwäche zuletzt nicht stoppen

Der deutsche Rüstungssektor setzt seine Talfahrt am Donnerstag fort, nachdem die Branche seit Wochenbeginn mit kritischen Berichten über Lieferverzögerungen und Qualitätsmängel kämpft. Rheinmetall-Papiere verlieren zeitweise 1,72 Prozent auf 1'071,60 Euro, während RENK-Anteilsscheine 2,96 Prozent auf 43,26 Euro fallen. Unterdessen ermässigen sich HENSOLDT-Aktien um 1,14 Prozent auf 81,44 Euro. Die TKMS-Aktie weist ein Minus von zeitweise 1,31 Prozent auf 82,90 Euro aus.

Rheinmetall-Aktie trifft auf Kritik von Bundeswehr und Amt

Ausgangspunkt der Schwäche ist eine Häufung kritischer Berichte über die operative Abwicklung wichtiger Rüstungsprojekte. Bundeswehr und Beschaffungsamt hatten bereits zum Wochenbeginn Verzögerungen bemängelt, zudem kursierten erneut Medienberichte über mögliche Qualitätsmängel bei Schutzplatten aus dem Rheinmetall-Konzernkreis, nachdem Berlin zuletzt mehr als 5'200 Schutzplatten aus Polizeischutzwesten wegen festgestellter Mängel aus dem Einsatz genommen hatte. Am Montag verlor die Rheinmetall-Aktie deshalb letztlich 3,79 Prozent und zählte damit zu den schwächeren Werten im DAX. Auch am Dienstag setzte sich der Kursrutsch fort, bevor es am Mittwoch zu einer Erholung kam. RENK, HENSOLDT und TKMS gerieten in der Folge ebenso unter Druck, weil Anleger ähnliche Zweifel an Fertigungsqualität und Termintreue auch bei den Wettbewerbern nicht ausschliessen.

Starke Zahlen reichen nicht

Dass operative Stärke allein nicht reicht, zeigte sich bereits Anfang August. Rheinmetall meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,289 Milliarden Euro, ein Plus von 69 Prozent gegenüber 1,949 Milliarden Euro im Vorjahresquartal, und ein operatives Ergebnis von 562 Millionen Euro nach zuvor 262 Millionen Euro. Der Auftragsbestand kletterte auf einen Rekordwert von mehr als 80 Milliarden Euro. Die Aktie büsste am Tag der Vorlage trotzdem zeitweise rund neun Prozent ein, weil der Konzern die Umsatzprognose für 2026 nach dem Stopp des milliardenschweren Fregattenprojekts F126 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro senkte und zugleich ein deutlich negativer operativer freier Cashflow ins Blickfeld rückte.

Wohin geht die Reise für Rüstungsaktien?

Für die deutschen Rüstungswerte bleibt damit vorerst ein schwieriges Umfeld bestehen. Trotz hoher Auftragsbestände und weiterhin ambitionierter Wachstumsperspektiven rücken Fragen nach Lieferfähigkeit, Qualität und der verlässlichen Umsetzung grosser Projekte zunehmend in den Fokus der Anleger. Solange diese Zweifel nicht ausgeräumt sind, dürften auch starke Geschäftszahlen allein nur begrenzte Unterstützung für die Aktienkurse bieten. Der Sektor steht damit vor der Aufgabe, nicht nur seine Produktionskapazitäten deutlich auszuweiten, sondern zugleich die operative Umsetzung der milliardenschweren Aufträge unter Beweis zu stellen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.68 SD2BJU
Short 15’262.08 13.88 S4BTCU
Short 15’850.68 8.81 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’366.39 03.09.2026 15:45:40
Long 13’794.54 19.95 S1BOXU
Long 13’451.31 13.55 SNB4VU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.