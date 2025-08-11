Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Neue Abgabe 11.08.2025 10:05:36

Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China

Die US-Regierung wird bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne NVIDIA und AMD nach China laut Medienberichten einen Anteil von 15 Prozent kassieren.

Von der Vereinbarung berichteten zunächst die "Financial Times" und danach auch grosse US-Medien.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte im Frühjahr die Regeln für Halbleiter-Verkäufe nach China weiter verschärft. Dadurch konnte der KI-Chip-Marktführer NVIDIA eine Zeit lang nicht einmal seine speziell für den Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.

Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliarden-Belastung. NVIDIA-Chef Jensen Huang redete auf die US-Regierung ein - und sie kündigte im Juli an, wieder Lieferungen abgeschwächter Chips für Künstliche Intelligenz nach China zu erlauben.

Medienberichten zufolge wurden danach jedoch wochenlang keine Lizenzen gewährt, bis zum vergangenen Freitag. Zuvor habe sich NVIDIA-Chef Huang am Mittwoch im Weissen Haus mit Trump getroffen und der 15-Prozent-Abgabe an die US-Regierung zugestimmt, schrieb die "New York Times".

Kritik an striktem US-Kurs

Die US-Regierung versucht schon seit der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden, den Fortschritt Chinas bei Künstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips - etwa von NVIDIA und AMD - zu bremsen. NVIDIA kritisiert, dadurch werde das Land nur eigene Technologien entwickeln und amerikanische Unternehmen neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt bekommen.

Vor der US-Blockade im Frühjahr schätzten Analysten, dass NVIDIA in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17,14 Mrd Euro) nach China verkauft. Im Fall von AMD liegen die Schätzungen aktuell bei drei bis fünf Milliarden Dollar.

Im vorbörslichen Montagshandel an der NASDAQ gibt die NVIDIA-Aktie zeitweise um 1,25 Prozent auf 180,42 US-Dollar nach, während es für Papiere von AMD um 3,19 Prozent auf 167,28 US-Dollar abwärts geht.

/so/DP/stk

WASHINGTON (awp international)

