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|Rebound nach Chip-Crash
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27.11.2026 17:06:00
Aktien von Micron, Intel & Co. erholen sich: Haben KI-Werte den Tiefpunkt hinter sich?
Nach dem Ausverkauf drehen Chip- und KI-Werte ins Plus, doch reicht ein starker Erholungstag, um eine echte Trendwende zu belegen?
- Asiens Chipwerte ziehen kräftig an, Europa folgt
- Fondsmanager bauen Tech so stark ab wie seit Langem nicht
- Goldman Sachs hält mit einem optimistischen Ausblick dagegen
Die Erholung der Technologiewerte setzt sich heute fort. Asiens Börsen legten auf breiter Front zu, und auch an der NASDAQ geht es deutlich aufwärts. Zeitweise klettern Micron um 6,38 Prozent auf 639,59 US-Dollar, Intel um 2,94 Prozent auf 56,07 US-Dollar und Marvell um 5,59 Prozent auf 138,25 US-Dollar. CoreWeave notieren nur 0,32 Prozent höher bei 42,71 US-Dollar.
Tech-Erholung greift von Asien auf Europa über
Zuvor haben schon Asiens Börsen spürbar zugelegt. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich, schreibt Dow Jones Newswires. Die Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen würde zunächst wieder eher in den Hintergrund rücken. Dies hänge unter anderem mit der Erwartung zusammen, dass verschärfte US-Exportbeschränkungen für KI-Chips die Nachfrage nach heimischer Halbleiterfertigung in China ankurbeln. Aus Peking kam zusätzlicher Rückenwind: Der Staatsrat kündigte an, dass staatliche Investoren stärker zur Börsenstabilisierung beitragen sollen.
Daneben ziehen in Europa Tech-Werte wie Infineon und Siemens Energy an. Damit stützen mehrere Märkte die Erholung der Chipwerte, einen Nachweis für ihren Bestand liefert das aber nicht.
Wie tief der Ausverkauf bei Chipwerten reichte
Der Erholung ging ein steiler Absturz voraus. Der NASDAQ 100 erreichte am 6. Oktober sein Rekordhoch und brach bis zum Montag zweistellig ein. Als Auslöser nennt dpa-AFX Finanzierungs- und Rentabilitätssorgen im KI-Sektor, eine Führungskrise bei NVIDIA, Exportbeschränkungen und neue Zölle.
Am Montag bestätigte NVIDIA die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Präsident und CEO, die Aktie gewann 31,5 Prozent. Entscheidend für den Bestand der Erholung dürfte jedoch werden, ob der Sektor die Sorgen um Finanzierung und Rentabilität entkräften kann.
Was gegen eine schnelle Trendwende spricht
Die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America von Mitte November 2026 zeigt, dass netto nur noch 12 Prozent der Befragten Tech übergewichten, nach 37 Prozent im Oktober. Strategen um Michael Hartnett schreiben, die Umfrage markiere das Ende von Boom und KI-Euphorie; für ein Kaufsignal reiche die Anlegerangst nicht.
Goldman Sachs Research hält dagegen: Ben Snider erwartet im Ausblick 2027 den S&P 500 bis Ende 2027 bei 8.700 Punkten, ein Plus von 17 Prozent.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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