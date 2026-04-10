Aktien von Lufthansa und Fraport höher: Kabinenpersonal legt Betrieb lahm - Einigung mit Lufthansa City Airlines

Die Vereinbarung, die rückwirkend zum 1. April 2026 in Kraft tritt und eine Laufzeit von drei Jahren hat, regelt sowohl die Vergütungsstrukturen als auch die Einsatzbedingungen der Crews. Die Einigung schafft nach Angaben der Deutschen Lufthansa eine stabile Basis für weiteres Wachstum bei Lufthansa City Airlines und berücksichtigt zugleich die wirtschaftlichen Herausforderungen des "sehr wettbewerbsintensiven" europäischen Kurzstreckenmarktes. Zudem werde mit der Vereinbarung die Wettbewerbsfähigkeit des Kurzstreckenverkehrs an den Hubs in München und Frankfurt am Main gestärkt.

Wie Verdi mitteilte, sieht das Paket eine dreistufige Erhöhung der Grundgehälter für alle Berufsgruppen vor, ergänzt durch eine Sonderzahlung in Höhe eines halben Monatsgehalts im Jahr 2027. Weitere finanzielle Verbesserungen sollen durch höhere steuerfreie Zulagen, eine neue Ergebnisbeteiligung sowie verbesserte Stufensteigerungen im Vergütungssystem erzielt werden. Zudem wurde eine betriebliche Altersvorsorge vereinbart, zu der der Arbeitgeber einen Zuschuss von fünf Prozent des individuellen Gehaltes leistet. Ein neuer Tarifvertrag zur Personalvertretung soll zudem die betriebliche Mitbestimmung im Unternehmen absichern.

Zusätzlich zu den Gehaltssteigerungen erhalten die Beschäftigten beider Berufsgruppen unter anderem einen zusätzlichen freien Tag pro Monat mehr, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr und bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen. Auch mehr Teilzeitmöglichkeiten, Krankengeldzuschüsse und weitere entlastende und Dienstplan stabilisierende Regelungen ist laut Verdi Teil der Vereinbarung. Das Tarifergebnis umfasst ebenfalls eine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge mit einer arbeitgeberseitigen Bezuschussung von fünf Prozent des individuellen Gehaltes und zu einem Tarifvertrag Personalvertretung, der die betriebliche Mitbestimmung bei Lufthansa City Airlines regeln soll.

Kabinenpersonal legt Betrieb lahm

Bei der Lufthansa legen die Flugbegleiter am (heutigen) Freitag den Betrieb lahm - mit Folgen für Tausende Reisende. Der Streik wirkt sich auch auf den Betrieb am Flughafen Zürich aus. Warum der Tarifstreit eskaliert und was betroffene Passagiere jetzt tun können.

Zum Ende der Osterreisewelle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik getreten, der zu hunderten Flugausfällen führt. Seit Mitternacht sollen die rund 20'000 Flugbegleiter die Arbeit ruhen lassen. Dazu hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen, um in mehrere festgefahrene Tarifkonflikte bei der Lufthansa Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline Bewegung zu bringen.

Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte grosse Streik in diesem Jahr bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft. Lufthansa hat zwar Gegenmassnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld hunderte Flüge gestrichen. Am grössten Drehkreuz in Frankfurt wurden von knapp 350 geplanten Lufthansa-Abflügen rund 75 Prozent gestrichen, wie der Plan des Flughafens zeigt. Ähnlich sah es am letzten Tag der hessischen Osterferien bei den Landungen aus.

Betroffen sind am Freitag bis 22 Uhr Hunderte Abflüge. Bestreikt werden offiziell nur die Starts in Deutschland an den Drehkreuzen München und Frankfurt sowie an zahlreichen anderen Flughäfen wie Leipzig/Halle, Berlin oder Stuttgart. Weil in der Folge die Maschinen an ausländischen Zielen fehlen, dürften aber auch zahlreiche Rückflüge zunächst ausfallen.

Swiss setzt grössere Flieger ein

Der Streik hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Zürich. Je sechs Flüge der Lufthansa zwischen Zürich und Frankfurt wurden annulliert, wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. München wird demnach nicht ab Zürich von der Lufthansa bedient. Die Swiss sowie zwei weitere Fluggesellschaften werden Frankfurt auch am Freitag anfliegen.

Die Lufthansa-Tochter Swiss will auf Flügen nach Frankfurt und München grössere Flugzeuge einsetzen. So könnten wohl einige Passagiere trotzdem noch an ihr Ziel kommen.

"Wir sind uns bewusst, dass Streiks für viele Reisende mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. Unser Ziel ist es deshalb, im Rahmen unserer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und so möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen", schrieb die Swiss am Donnerstagmorgen auf Anfrage. Vorerst geht es um acht Flüge zwischen Zürich und Frankfurt sowie zwischen Zürich und München. Weitere Flüge könnten hinzukommen, so die Swiss.

Die Fluggesellschaft stehe im engen Austausch mit dem Unternehmen, hiess es weiter. Reisende sollen den Status ihrer Buchung regelmässig überprüfen und die Kontaktdaten aktualisieren, wenn nötig. Nur so könnten sie bei Flugannullierungen direkt kontaktiert werden.

Umbuchungen und Entschädigungen

Auch Lufthansa rät den Passagieren, sich umfassend über ihren Flug zu informieren. Die Tickets können umgebucht oder erstattet werden. Weiterhin stehen den Fluggästen bei Verspätungen von über drei Stunden Entschädigungen zu. Auch muss die Airline für alternativen Transport, Verpflegung und Unterkunft sorgen.

Dem Streik waren ein Warnstreik und eine Urabstimmung vorausgegangen. Diese ergab eine hohe Zustimmung der Beschäftigten für einen Arbeitskampf.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen, hiess es.

Kabinen-Streik: In Frankfurt fallen hunderte Flüge aus

Der Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals zeigt deutliche Wirkung. Am Frankfurter Flughafen sind nach Angaben des Betreibers Fraport für Freitag 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Der Grossteil der Streichungen entfalle auf die Lufthansa. Dort hatte um Mitternacht der Streik des Kabinenpersonals begonnen. Laut Flugplan fallen bei der grössten deutschen Fluggesellschaft in Frankfurt 75 Prozent der geplanten Starts aus.

"Die Lufthansa muss sich jetzt irgendwie bewegen", fordert der Tarifexperte der Gewerkschaft Ufo, Harry Jaeger, am Flughafen. Er hielt dem Unternehmen vor, in seinem Tarifangebot massive Gegenforderungen aufgestellt zu haben. Insbesondere sollten die monatlich möglichen Arbeitsstunden deutlich angehoben werden. Die Kolleginnen und Kollegen fürchteten, dass Lufthansa ihre Einsatzzeiten im Sommer extrem verdichten wolle.

Dritter Streik im laufenden Jahr

Die rund 20.000 Flugbegleiter sind aufgerufen, heute bis 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte grosse Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft.

Lufthansa hat zwar Gegenmassnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld Hunderte Flüge gestrichen. Neben der Kernmarke wird auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt. Hier verlangt Ufo bislang vergeblich einen Sozialtarifvertrag zur geplanten Auflösung des Flugbetriebs im kommenden Jahr. Für den Mittag ist noch eine Kundgebung am Flughafen München geplant.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handle zeitweise 2,37 Prozent höher bei 8,05 Euro, während die Fraport-Aktie 0,62 Prozent auf 80,55 Euro steigt.

Frankfurt/Main (awp/sda/dpa) / DOW JONES