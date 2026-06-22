Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’732 -0.3%  SPI 19’412 -0.3%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’966 -0.1%  Euro 0.9251 -0.1%  EStoxx50 6’294 0.0%  Gold 4’206 1.2%  Bitcoin 51’725 1.1%  Dollar 0.8074 0.0%  Öl 79.3 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie steigt: Analyst erhöht Kursziel mit Verweis auf Ölpreisentwicklung
Aktien von Lockheed Martin, MP Materials und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste
Danone setzt auf Wachstum in Australien - Aktie in Grün
Nordex-Aktie gewinnt: Windanlagenbauer Nordex erhält drei Windkraftaufträge in den USA
Zalando-Aktie in Grün: Keine Einigung auf Sozialplan in Erfurt
Suche...

Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gegensanktionen 22.06.2026 11:17:00

Aktien von Lockheed Martin, MP Materials und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste

Aktien von Lockheed Martin, MP Materials und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste

China hat zehn weitere US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt und ergreift damit im Handels- und Technologiestreit mit Washington erneut Gegenmassnahmen.

Raytheon Technologies
150.23 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen
Exporteure dürfen den Firmen nach Angaben aus Peking keine Güter mehr liefern, die sowohl eine zivile als auch eine militärische Verwendung finden können.

Vizeministerpräsident Ding Xuexiang kritisierte in einer Rede in Peking, einige Länder setzten die nationale Sicherheit als Vorwand für Handelsbeschränkungen ein. Das könne zu geopolitischen Konflikten und Kriegen führen, Protektionismus nehme zu und es steige das Risiko einer Fragmentierung der Industrie- und Lieferketten. Durch Dialog müsse verhindert werden, dass wirtschafts- und handelspolitische Fragen als Druckmittel eingesetzt würden, forderte er.

Auf Chinas Exportkontrollliste stehen nun unter anderem die Firmen Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services sowie MP Materials und USA Rare Earth . Mehrere der Unternehmen arbeiten im Rüstungs-, Drohnen- oder Sicherheitsbereich. Andere sollen amerikanische Lieferketten für seltene Erden und Magnete aufbauen - einen Bereich, den bislang chinesische Firmen dominieren.

Parallel verbot Chinas Finanzministerium staatlichen Stellen, Produkte zu kaufen, die von 46 US-Unternehmen hergestellt werden. Betroffen sind unter anderem grosse Rüstungskonzerne und Rüstungssparten grosser Unternehmen, darunter Lockheed Martin , RTX (früher Raytheon) und Boeing .

Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking stellte die neuen Massnahmen in Zusammenhang mit einer US-Entscheidung. Das Pentagon hatte am 8. Juni eine aktualisierte Liste von 188 chinesischen Unternehmen und verbundenen Einheiten veröffentlicht, die es als sogenannte chinesische Militärunternehmen einstuft. Darunter sind prominente Namen wie Alibaba, einer der grössten chinesischen Internet- und Onlinehandelskonzerne, und BYD, Chinas führender Hersteller von Elektroautos.

/jpt/DP/zb

PEKING (awp international)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie: Flugbetrieb nach temporärer Skyguide-Störung wieder aufgenommen

Bildquelle: Maxene Huiyu / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!