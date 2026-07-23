Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’076 -1.7%  SPI 19’816 -1.4%  Dow 52’219 0.0%  DAX 24’918 -0.9%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 6’258 -0.9%  Gold 4’109 -0.5%  Bitcoin 53’287 -0.9%  Dollar 0.8148 0.0%  Öl 97.7 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TRATON-Aktie im Plus: Erholung wichtiger Märkte treibt Auftragseingang und Profitabilität
Dätwyler-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert
Bystronic-Aktie verliert dennoch: Deutliches Auftragsplus im ersten Halbjahr
Medmix-Aktie: Kein Wachstum im ersten Halbjahr
Sartorius-Aktie im Minus: Konzern übertrifft Analystenerwartungen beim Gewinn je Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vor Intel-Bilanz 23.07.2026 09:00:00

Aktien von Intel und AMD im Blick: Abnahmeverträge mit chinesischen Serverkunden gesichert

Aktien von Intel und AMD im Blick: Abnahmeverträge mit chinesischen Serverkunden gesichert

Warum US-Chipriesen jetzt auf mehrjährige Lieferverträge mit chinesischen Kunden setzen, zeigt der Blick auf die Preise für Server-Prozessoren.

Intel
83.54 CHF -3.51%
Kaufen Verkaufen
  • Intel und AMD sichern sich chinesische Abnahmeverträge, meist für ein Jahr
  • Serverchipmodelle in China wurden seit Jahresbeginn teils über 40 Prozent teurer
  • Intel legt heute Quartalszahlen vor, AMD berichtet erst Anfang August

Intel und AMD sichern sich nach einem Reuters-Bericht teils mehrjährige Abnahmeverträge mit chinesischen Serverkunden, während die Preise für Rechenzentrumsprozessoren in China weiter anziehen. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Für die beiden US-Chiphersteller verschiebt sich damit die Verhandlungsmacht: Wer Liefermengen zusichern kann, sichert sich auch mehr Preisspielraum in einem Markt, der zunehmend nach CPU-Kapazität hungert.

Was die neuen Verträge regeln

Die Vereinbarungen sichern nach Angaben der Quellen vor allem Abnahmemengen, nicht die Preise selbst. Die meisten Verträge laufen über etwa ein Jahr, mit einzelnen Kunden wurden aber auch schon Laufzeiten von zwei Jahren oder mehr besprochen. Der Mechanismus ähnelt dem, was zuvor bereits am Speicherchipmarkt zu beobachten war: Käufer sichern sich Liefertreue, Anbieter behalten sich Preisanpassungen vor, solange der Markt eng bleibt. Intel und AMD äusserten sich auf Anfrage von Reuters nicht zu den Gesprächen.

Woher der Preisdruck kommt

Auslöser ist eine seit Monaten wachsende Verknappung bei Serverprozessoren in China. Bei einzelnen Produkten steigen die Preise im Monatsvergleich um mehr als zehn Prozent, seit Jahresbeginn liegt das Plus bei einzelnen Modellen bei mehr als 40 Prozent, wie eine der Quellen Reuters mitteilte. Bereits Anfang des Jahres hatte die Nachrichtenagentur berichtet, dass Intel und AMD chinesische Kunden vor langen Lieferzeiten gewarnt hatten, bei Intel teils vor bis zu sechs Monate. Damit kehrt sich eine alte Reihenfolge um: Serverprozessoren galten bislang als leichter verfügbar als KI-Beschleuniger oder Speicherchips.

KI-Boom erfasst die gesamte Lieferkette

Rechenzentren für künstliche Intelligenz benötigen längst nicht mehr nur Grafikprozessoren im Stil von NVIDIA. Server, Speicher, Netzwerktechnik und sogenannte Inferenz-Workloads laufen über klassische Prozessoren, und genau dort verschärft sich nun die Knappheit. China zählt zu den grössten Servermärkten der Welt und baut Rechenzentren, KI-Cluster und nationale Rechenkapazitäten in hohem Tempo aus, während chinesische Käufer gleichzeitig mit separaten US-Beschränkungen beim Zugang zu den leistungsstärksten KI-Grafikchips zu kämpfen haben.

Intel-Aktie: Ausblick auf die Quartalszahlen

Am Vortag der Intel-Zahlen zeigte sich das Bild an der Börse gemischt. Die AMD-Aktie schloss am Mittwoch an der NASDAQ mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 552,33 US-Dollar und legte nachbörslich um weitere 0,3 Prozent auf 554 US-Dollar zu. Die Intel-Aktie rutschte am selben Tag um 2,68 Prozent auf 102,62 US-Dollar ab, drehte nachbörslich aber ins Plus und stieg um 1,14 Prozent auf 103,79 US-Dollar.

Intel legt seine Quartalszahlen heute nach US-Börsenschluss vor, und die CPU-Knappheit dürfte auf der Analystenagenda stehen. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte im April erklärt, die Nachfrage laufe der Lieferfähigkeit hinterher, besonders bei den Xeon-Serverprozessoren, und nannte einen mehrjährigen Vertrag mit Google, der Kernmarke des Alphabet-Konzerns, als eines von mehreren langfristigen Abkommen aus dem ersten Quartal. AMD, das erst Anfang August berichtet, hatte seine Marktprognose für Serverprozessoren zuletzt auf mehr als 120 Milliarden US-Dollar bis 2030 angehoben und verwies dabei auf die Nachfrage durch sogenannte agentische KI-Anwendungen.

Beim heutigen Quartalsbericht von Intel dürften Anleger deshalb besonders auf Kommentare zu Lieferzeiten, Preisdisziplin und der Google-Vereinbarung achten. Sie zeigen, wie belastbar die neuen China-Verträge tatsächlich sind, bevor AMD Anfang August mit eigenen Zahlen nachlegt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4073 19.03.2027 157879548
Long 11.4567 18.09.2026 145247842
Long 22.6092 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1013 11.20 159033086
Long 11.934 5.42 159033083
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6096 10.71 158050426
Short 10.7406 5.03 158150659
Short 15.6228 2.22 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -85.57 140837012
Long 10 -10.17 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?