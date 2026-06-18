GSK Aktie 120042705 / US37733W2044
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18.06.2026 06:05:00
Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: FDA-Zulassung ebnet Weg für US-Marktstart von Utebzi
Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.
Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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